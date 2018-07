Caroline Wozniacki estreará contra japonesa de 40 anos em Roland Garros

PARIS - Em busca do seu primeiro título de Grand Slam, a dinamarquesa Caroline Wozniacki vai encarar uma veterana na sua partida de estreia em Roland Garros. Sorteio realizado nesta sexta-feira definiu que a número 1 do mundo vai encarar a japonesa Kimiko Date-Krum, de 40 anos, na primeira rodada do Grand Slam francês, disputado em quadras de saibro. A japonesa ocupa a 60.ª colocação no ranking da WTA e já enfrentou Wozniacki uma vez. A tenista dinamarquesa se deu melhor e triunfou por 2 sets a 1, em partida disputada em 2009 em Wimbledon.

Caso avance até as quartas de final de Roland Garros, Wozniacki pode enfrentar uma das finalistas do torneio de 2010. Vice-campeã no ano passado e número 8 do mundo, a australiana Samantha Stosur poderá ser a sua adversária na luta por uma vaga na semifinal. Stosur foi vice-campeã do Torneio de Roma no último fim de semana e vai estrear no Grand Slam francês contra a checa Iveta Benesova.

Nas semifinais, Wozniacki pode enfrentar a italiana Francesca Schiavone, atual campeã de Roland Garros e que estreará no torneio deste ano contra a norte-americana Melanie Oudin. Outra possível adversária da dinamarquesa na luta por uma vaga na decisão poderá ser a russa Vera Zvonareva, terceira colocada do ranking da WTA.

Número 2 do mundo, Kim Clijsters está do outro lado da chave feminina de Roland Garros. A tenista belga é a atual campeã do US Open e do Aberto da Austrália, mas não atuou nesta temporada em quadras de saibro por conta de uma lesão e busca o seu primeiro título do Grand Slam francês.

Na sua estreia, Clijsters vai duelar com a bielo-russa Anastasiya Yakimova, centésima colocada no ranking da WTA. As duas tenistas se enfrentaram neste ano na segunda rodada do Torneio de Miami e a belga triunfou com facilidade, com um duplo 6/1.

Nas quartas de final de Roland Garros, Clijsters pode encarar a russa Maria Sharapova, que está embalada pelo título do Torneio de Roma e ocupa a sétima colocação no ranking da WTA. A ex-número 1 do mundo já venceu os outros três torneios do Grand Slam e vai estrear no saibro francês contra a croata Mirjana Lucic, 106ª colocada no ranking da WTA.

Clijsters ou Sharapova poderão enfrentar a bielo-russa Victoria Azarenka, número 4 do mundo, ou a chinesa Na Li, sexta colocada no ranking da WTA, nas semifinais da chave feminina de Roland Garros, que não conta com a presença de tenistas brasileiras, e começará a ser disputada no domingo.