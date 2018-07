Caroline Wozniacki estreia com vitória no Torneio de Doha

SÃO PAULO - De volta ao Top 10 da WTA, Caroline Wozniacki fez jus à presença na restrita lista do ranking feminino e obteve boa vitória nesta segunda-feira em sua estreia no Torneio de Doha, de nível Premier, que conta com as principais tenistas do circuito. Sem sobressaltos, a dinamarquesa superou Mervana Jugic-Salkic, da Bósnia-Herzegovina, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Na segunda rodada da competição, disputada em piso duro e com US$ 2,3 milhões em premiação, a número 10 do mundo vai enfrentar a vencedora do confronto entre a romena Sorana Cirstea e a tunisiana Ons Jabeur. Se avançar às oitavas de final, poderá cruzar com a alemã Angelique Kerber, atual número 6 do ranking.

A abertura do Torneio de Doha contou com outros quatro jogos nesta manhã. A russa Daria Gavrilova superou a espanhola Anabel Medina Garrigues, por 4/6, 6/3 e 6/3, e se credenciou para o confronto com a norte-americana Serena Williams na segunda rodada. A vice-líder do ranking terá folga nesta primeira rodada.

A francesa Caroline Garcia, por sua vez, será a adversária de estreia da russa Maria Sharapova. Caroline avançou na competição ao superar Fatma Al Nabhani, de Omã, por 6/2 e 6/3. Sharapova também estreará direto na segunda rodada.

Ainda nesta segunda, a alemã Mona Barthel derrotou a casaque Yulia Putintseva, por 6/4 e 6/2, enquanto a australiana Anastasia Rodionova passou pela chinesa Jie Zheng por 6/2 e 6/3.