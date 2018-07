Caroline Wozniacki perde e é mais uma favorita eliminada no US Open

A lista de candidatas ao título do US Open eliminadas precocemente aumentou no fim da noite de quarta-feira. Número 5 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki deixou o Grand Slam nova-iorquino logo na segunda rodada ao perder para a russa Ekaterina Makarova, a 40ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/1.

Ex-número 1 do mundo, Wozniacki foi vice-campeã do US Open em 2009 e em 2014 e chegou ao torneio com possibilidades de até retomar a liderança do ranking. Agora, porém, perdeu logo no seu segundo compromisso, diante de uma adversária que havia superado nos últimos sete compromissos.

Wozniacki era a cabeça de chave número 5 do US Open. E a sua queda é a quarta entre as sete primeiras pré-classificadas em apenas três dias do Grand Slam nova-iorquino. Antes, a romena Simona Halep (2ª), a alemã Angelique Kerber (6ª) e a britânica Johanna Konta (7ª) haviam sido eliminadas do Grand Slam nova-iorquino, que já não contava com a presença da norte-americana Serena Williams, grávida.

Com a vitória diante da semifinalista do US Open de 2016, Makarova se garantiu na terceira rodada do torneio realizado em quadras duras, fase em que terá pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro.