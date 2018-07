Caroline Wozniacki perde em Roland Garros após desfazer noivado

PARIS - O reaparecimento de Caroline Wozniacki diante dos fãs de tênis após sua separação do golfista Rory McIlroy resultou em ainda mais decepção nesta terça-feira, quando a 13ª cabeça de chave foi eliminada do Aberto da França na primeira rodada por Yanina Wickmayer. A tenista belga venceu a disputa de altíssimo nível com parciais de 7-6 (5), 4-6 e 6-2, impondo a Wozniacki sua primeira derrota na primeira rodada desde sua estreia em Roland Garros, em 2007.

As jogadores trocaram quebras de saque no primeiro set e a vantagem trocou de lado algumas vezes no tiebreak antes da belga encerrar um incrível rally com um backhand cruzado, vencendo o set. Wozniacki, de 23 anos, desperdiçou cinco break points no sexto game do segundo set, mas estava em vantagem com parcial de 5-4 quando Wickmeyer, sacando para salvar o set, cometeu um erro não forçado e deixou tudo igual na partida.

Mas Wickmayer, dando tudo de si, reagiu imediatamente ao quebrar o saque de Wozniacki no primeiro game do set decisivo, e novamente no quinto game. A dinamarquesa devolveu a quebra após uma sortuda bola na fita e de acertar uma incrível bola curta, mas Wickmayer, 64ª colocada do ranking, a essa altura já demonstrava clara superioridade e selou a vitória no primeiro match point, após Wozniacki jogar a bola na rede.

McIlroy, assim como Wozniacki, um ex-melhor do mundo em seu esporte, disse ter desfeito o noivado após ficar receoso enquanto preparava os convites para a cerimônia de casamento. O golfista da Irlanda do Norte revelou a dor da separação ao mundo na semana passada em meio ao torneio BMW PGA em Wentworth, mas mesmo assim acabou vencendo o torneio.