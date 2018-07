Caroline Wozniacki perde para número 186 do mundo na Malásia

KUALA LUMPUR - A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada logo na sua partida de estreia no Torneio de Kuala Lumpur. Nesta quarta-feira, a número 10 do mundo e primeira cabeça de chave da competição malaia perdeu para a chinesa Qiang Wang, que está apenas na 186ª colocação no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/1) e 6/1.

A derrota de Wozniacki em uma partida que durou 2 horas e 16 minutos para uma tenista que veio do qualifying causou mais surpresa porque a dinamarquesa vinha de boa campanha - na semana passada, avançou até as semifinais do Torneio de Dubai, quando foi eliminada pela checa Petra Kvitova.

Porém, com a eliminação precoce em Kuala Lumpur, ela segue sem conquistar títulos nesta temporada e longe de repetir os resultados que chegaram a alçá-la ao posto de número 1 do mundo.

Também nesta quarta, a russa Anastasia Pavlyuchenkova avançou em Kuala Lumpur ao derrotar a compatriota Vera Dushevina por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (8/6). A próxima adversária da número 29 do mundo será a usbeque Akgul Amanmuradova, que passou pela taiwanesa Chang Kai-Chen (6/1 e 6/3).

Com a programação atrapalhada pela chuva, a estreia da cabeça de chave número 2 do Torneio de Kuala Lumpur não foi concluída nesta quarta. A taiwanesa Su-Wei Hsieh, 23ª colocada no ranking da WTA, liderava a partida contra a japonesa Kurumi Nara por 4/3 quando o confronto precisou ser adiado para esta quinta-feira.