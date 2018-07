Caroline Wozniacki supera Peng e é campeã do Torneio de Bruxelas

BRUXELAS - A dinamarquesa Caroline Wozniacki superou dores na coxa esquerda para faturar o título do Torneio de Bruxelas, na Bélgica, disputado em quadras de saibro. Neste sábado, a líder do ranking da WTA derrotou a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3, para garantir o troféu do torneio preparatório para Roland Garros, que começará a ser disputado no sábado.

Com o triunfo, Wozniacki passou a ser a única tenista com quatro títulos conquistados nesta temporada. Agora, a dinamarquesa terá o desafio de conquistar o primeiro Grand Slam da sua carreira. A número 1 do mundo vai estrear em Roland Garros contra a japonesa Kimiko Date-Krumm e tentará superar o cansaço e as dores musculares antes do seu primeiro jogo em Paris.

Wozniacki começou mal a decisão deste sábado, cometendo duplas faltas - foram cinco no set inicial - e teve o seu serviço quebrado logo no primeiro game. A dinamarquesa ainda esboçou uma reação ao devolvê-la em seguida. Depois, porém, confirmou o seu serviço apenas uma vez e foi facilmente batida por Peng por 6/2.

Em desvantagem, Wozniacki reagiu na segunda parcial. Conseguiu uma quebra de serviço, salvou sete break-points e triunfou por 6/3. No terceiro set, a dinamarquesa recebeu atendimento médico após o terceiro game, conseguiu uma quebra de serviço em seguida, mas perdeu o seu saque logo depois. No oitavo game, porém, Wozniacki quebrou novamente o saque de Peng e fez 5/3. Depois, apenas confirmou o seu serviço para faturar o título do Torneio de Bruxelas.