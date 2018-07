Caroline Wozniacki vence e vai pegar Kim Clijster no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki teve trabalho para bater a sérvia Jelena Jankovic neste domingo e avançar às quartas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Com dois sets muito distintos, Wozniacki conseguiu a vitória por 6/0 e 7/5.

Na próxima fase do Aberto da Austrália, Wozniacki vai tentar uma vitória inédita sobre a atual campeã, a belga Klim Clijsters, que, também neste domingo, venceu a chinesa Na Li depois de salvar quatro match points seguidos no segundo set. A belga, porém, voltou a sentir dores no joelho e deve chegar ao confronto contra a melhor do mundo debilitada. Em dois duelos até hoje, um em 2010 outro em 2009, a dinamarquesa nunca venceu.

No primeiro set, Wozniacki não teve trabalho para bater Jankovic, a cabeça de chave número 13. Quebrou o serviço da rival três vezes, com grande facilidade, e fechou a parcial com um pneu: 6/0.

No segundo set, a servia entrou no jogo, que já parecia perdido, e conseguiu recuperar duas vezes os saques quebrados. Mas Wozniacki estava determinada, quebrou a rival pela terceira vez e venceu a parcial por 7/5 e o jogo por 2 sets a 0.