Caroline Wozniacki vence eslovaca e avança no Torneio de Stuttgart

HAMBURGO - A dinamarquesa Caroline Wozniacki estreou com vitória no Torneio de Stuttgart, na Alemanha, disputado em quadras de saibro. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo venceu a eslovaca Zuzana Kucova, 133ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 3 minutos.

Nas quartas de final em Hamburgo, Wozniacki terá um duelo complicado. A tenista dinamarquesa irá duelar com a vencedora da partida entre a alemã Andrea Petkovic, 19ª colocada no ranking da WTA, e a sérvia Jelena Jankovic, número 8 do mundo.

Também nesta quarta-feira, a russa Vera Zvonareva garantiu presença nas quartas de final ao bater a compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. A próxima oponente da número 3 do mundo será a australiana Samantha Stosur, sétima colocada no ranking da WTA, que bateu a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.

Já a italiana Francesca Schiavone foi eliminada ao perder para a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Agora, a polonesa medirá forças nas quartas de final com a alemã Kristina Barrois, que superou a francesa Marion Bartoli (6/4 e 6/2). Número 6 do mundo, a chinesa Na Li perdeu para a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.