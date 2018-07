Caroline Wozniacki volta ao Top 10 do ranking da WTA

O ranking da WTA continua sendo liderado pela bielo-russa Victoria Azarenka, atual bicampeã do Aberto da Austrália, com 10.325 pontos. A norte-americana Serena Williams ocupa a vice-liderança, com 9.970 pontos, logo à frente da russa Maria Sharapova, com 9.545. As três vão participar nesta semana do Torneio de Doha, o que pode provocar movimentações nas primeiras colocações do ranking da WTA.

A polonesa Agnieska Radwanska, que também vai jogar no Catar, ocupa a quarta colocação, seguida, em ordem, pela chinesa Na Li, pela alemã Angelique Kerber, pela italiana Sara Errani, pela checa Petra Kvitova e pela australiana Samantha Stosur.

Teliana Pereira perdeu duas posições na atualização desta segunda do ranking, mas continua sendo a melhor brasileira na lista da WTA, em 167º lugar.

Confira o ranking da WTA atualizado:

1º - Victoria Azarenka (BLR), 10.325 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 9.970

3º - Maria Sharapova (RUS), 9.545

4º - Agnieszka Radwanska (POL), 7.750

5º - Na Li (CHN), 6.255

6º - Angelique Kerber (ALE), 5.400

7º - Sara Errani (ITA), 4.795

8º - Petra Kvitova (RCH), 4.285

9º - Samantha Stosur (AUS), 4.230

10º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.545

11º - Marion Bartoli (FRA), 3.540

12º - Nadia Petrova (RUS), 2.945

13º - Ana Ivanovic (SER), 2.841

14º - Maria Kirilenko (RUS), 2.770

15º - Dominika Cibulkova (ESL), 2.695

16º - Roberta Vinci (ITA), 2.535

17º - Sloane Stephens (EUA), 2.466

18º - Lucie Safarova (RCH), 2.220

19º - Julia Goerges (ALE), 1.915

20º - Ekaterina Makarova (RUS), 1.881

167º - Teliana Pereira (BRA), 397