Carrasco dos franceses, Murray vai às oitavas na Austrália

Número um do mundo, Djokovic garantiu sua vaga nas oitavas de final derrotando o francês Nicolas Mahut, cuja maratona de 11 horas e cinco minutos contra John Isner em Wimbledon em 2010 foi a mais longa da história do tênis.

Mas o sérvio precisou de nove horas e 51 minutos a menos para bater Mahut, limitado pelas faixas em seu joelho.

"Obviamente lamento por meu adversário, que evidentemente não conseguia se movimentar na quadra", disse Djokovic após o massacre de 6-0, 6-1 e 6-1. "Acho que a maioria das pessoas imaginava que ele fosse desistir e sair da quadra. Dou-lhe crédito por isso."

Jo-Wilfried Tsonga cravou a primeira bandeira francesa na quarta rodada passando fácil pelo português Frederico Gil em parciais de 6-2, 6-2 e 6-2. Mas se Richard Gasquet se juntou a ele após uma vitória impressionante de 6-3, 6-3 e 6-1 sobre Janko Tipsarevic, três de seus compatriotras ficaram pelo caminho.

Gael Monfils lutou bravamente perdendo de dois sets mas sucumbiu no quinto para o cazaque Mikhail Kukushkin, Julien Benneteau fracassou com o japonês Kei Nishikori e Michael Llodra caiu diante de Murrayo, o carrasco dos franceses.

O escocês foi vice-campeão em Melbourne nos dois últimos anos, mas seu jogo mostra uma qualidade diferente este ano. Com confiança nas veias e o apoio do estoico treinador e lenda do tênis Ivan Lendl nas arquibancadas, o primeira título de grand slam de Murray no ano pode não estar longe.

BOM SINAL

Murray, número quatro do ranking que derrotou Édouard Roger-Vasselin na segunda rodada, soma 25 vitórias em suas 26 últimas partidas contra adversários franceses.

"Meu movimento estava bem melhor que nas duas primeira partidas", declarou Murray após o êxito em parciais de 6-4, 6-2 e 6-0.

"É um bom sinal para mim, porque quando me movimento bem o resto do jogo vai bem. Foi a coisa mais agradável pra mim hoje."

Nas últimas partidas de simples do dia, o australiano Lleyton Hewitt obteve uma vitória emocionante em 4-6, 6-3, 7-6 e 6-3 sobre o canadense Milos Raonic.

Atualmente um azarão, Hewitt enfrentará Djokovic nas quartas de final.