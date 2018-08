Carreño Busta avança às semifinais e Edmund é eliminado em Winston-Salem

O espanhol Pablo Carreño Busta se classificou nesta quinta-feira às semifinais do Torneio de Winston-Salem, último evento preparatório para o US Open. Em um duelo de cabeças de chave, o número 12 do mundo superou o sul-coreano Hyeon Chung, o 23º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 20 minutos.

Carreño Busta foi campeão do ATP 250 de Winston-Salem em 2016. E em busca de mais um título do evento norte-americano, o tenista espanhol vai encarar o norte-americano Steve Johnson nas semifinais. Nesta quinta-feira, o número 34 do mundo superou o britânico Kyle Edmund, o 16º colocado no ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Com o triunfo definido em 1 hora e 4 minutos nesta quinta-feira, Johnson empatou em 2 a 2 o confronto direto com Edmund, o terceiro cabeça de chave do Torneio de Winston-Salem.

Também pelas quartas de final desse ATP 250, o russo Daniil Medvedev, o número 57 do mundo, derrotou o norte-americano Ryan Harrison, o 56º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em 1 hora e 38 minutos.