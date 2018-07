Carreno Busta ganha dez posições no ranking da ATP pós faturar primeiro título

Campeão do Torneio de Winston-Salem no final de semana, o espanhol Pablo Carreno Busta teve importante avanço no ranking da ATP. Ele alcançou 1.110 pontos e subiu dez posições, atingindo a 39ª colocação, segundo atualização divulgada nesta segunda-feira.

Na decisão de sábado, o tenista de 25 anos superou seu compatriota Roberto Bautista Augut. Assim, além de garantir o importante avanço no ranking, Busta conquistou seu primeiro título no circuito mundial do tênis.

Com os principais tenistas focados na preparação ao US Open, que começa nesta segunda-feira, o ranking apresentou poucas mudanças nas primeiras posições. O sérvio Novak Djokovic, assim, segue na liderança com 14.840 pontos, seguido pelo britânico Andy Murray e pelos suíços Stan Wawrinka e Roger Federer.

Entre os primeiros colocados da lista, a principal mudança veio com o norte-americano John Isner, que saltou de 22º para 21º, trocando de posição com seu compatriota Steve Johnson. Já o sul-africano Kevin Anderson perdeu espaço e despencou do 25º para o 35º lugar.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci perdeu três posições e está em 65º, com 760 pontos, enquanto Thiago Monteiro subiu uma e foi para 98º, com 608. Já Rogério Dutra Silva está em 108º, uma colocação acima da semana anterior, e João Souza, o Feijão, se manteve em 119º.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA ATP

1º - Novak Djokovic (SER), 14.840 pontos

2º - Andy Murray (GBR), 9.305

3º - Stan Wawrinka (SUI), 4.980

4º - Roger Federer (SUI), 4.945

5º - Rafael Nadal (ESP), 4.850

6º - Milos Raonic (CAN), 4.805

7º - Kei Nishikori (JAP), 4.165

8º - Tomas Berdych (RCH), 3.570

9º - Marin Cilic (CRO), 3.515

10º - Dominic Thiem (AUT), 3.205

11º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.875

12º - Gael Monfils (FRA), 2.835

13º - David Ferrer (ESP), 2.660

14º - David Goffin (BEL), 2.565

15º - Richard Gasquet (FRA), 2.230

16º - Nick Kyrgios (AUS), 2.060

17º - Roberto Bautista (ESP), 2.040

18º - Feliciano López (ESP), 1.840

19º - Bernard Tomic (AUS), 1.780

20º - Pablo Cuevas(URU), 1.745

65º - Thomaz Bellucci (BRA), 760

98º - Thiago Monteiro (BRA), 608

108º - Rogério Dutra Silva (BRA), 557

119º - João Souza (BRA), 511