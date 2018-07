Carreno Busta vence final espanhola em Winston-Salem e leva seu 1º título da ATP

O espanhol Pablo Carreno Busta conquistou seu primeiro título no circuito mundial do tênis neste sábado ao bater o compatriota Roberto Bautista Agut por 6/7 (6/8), 7/6 (7/1) e 6/4, na decisão do Torneio de Winston-Salem, ATP 250 norte-americano preparatório para o US Open.

Busta, o número 49 do mundo, reagiu após perder o primeiro set no tie-break para superar Agut, o 17ª colocado no ranking, faturando o troféu após perder suas duas finais anteriores, ambas nesta temporada, sendo uma delas no Brasil Open. "Isso é incrível, uma sensação incrível", disse Busta. "Eu trabalhei muito duro para estar aqui, e agora tenho que aproveitar este momento".

Busta, de 25 anos, precisou de pouco mais de 2 horas e meia para se tornar o sexto jogador a levantar o seu primeiro troféu nesta temporada. Agut, de 28 anos e segundo cabeça de chave em Winston-Salem, estava tentando ganhar seu terceiro título na temporada e o quinto de sua carreira. Ele foi campeão em 2016 em Auckland (Nova Zelândia) e Sofia (Bulgária).

"Foi um jogo difícil, uma semana difícil", disse Agut, que venceu três jogos em três sets para avançar à final. "Eu vim aqui para jogar alguns jogos, por isso foi uma semana positiva para mim estar na final. Mais uma final na minha carreira".

Agut teve suas chances de levar o título do torneio, salvando dois set points no tie-break do primeiro set. Busta liderava por 6/4, mas Agut venceu quatro pontos seguidos para fechar a parcial. "Quando eu perdi o primeiro set, foi um momento muito difícil", disse Busta.

Porém, após os espanhóis trocarem quebras de serviço no quinto e sexto games do segundo set e forçarem um novo tie-break, Busta o dominou, vencendo sete pontos seguidos para forçar a realização da terceira parcial.

Busta conseguiu mais uma quebra no sexto game do terceiro set para abrir 4/2, encaminhando a sua vitória. A conquista o fará ascender na próxima atualização do ranking da ATP e aumenta sua confiança para a disputa do US Open, que começará na segunda-feira.

"Este ano, eu joguei jogos muito difíceis contra os melhores jogadores", disse Busta. "Isso é importante para mim. Eu não tenho tempo para comemorar esse título, mas isso só me dá mais confiança para jogar no US Open", concluiu.