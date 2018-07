CAS deve dar veredicto sobre tenista Troicki em 4 meses

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) suspendeu Troicki no mês passado por desrespeitar as regras antidoping. Ele não realizou um exame de sangue, após ser eliminado no Masters 1000 de Montecarlo em abril, alegando estar doente. Troicki culpou um membro do controle de doping do torneio, alegando que ele lhe deu um conselho enganoso, de que só precisaria realizar o exame de urina.

Um tribunal da ITF não aplicou a pena padrão de dois anos depois de aceitar, em parte, os argumentos de que Troicki estava doente e tem medo de agulhas. Assim, o suspendeu por 18 meses, com início da pena em 15 de julho. A CAS não definiu uma data de audiência de apelação do sérvio, que estavam em 53º lugar no ranking da ATP quando foi punido.