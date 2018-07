Casaque surpreende e Wawrinka cai na estreia na Suíça

Kukushkin soube se defender bem das investidas de Wawrinka desde o início e cresceu nos momentos decisivos contra o número 4 do mundo. Com isso, garantiu-se na segunda rodada da competição, na qual enfrentará o alemão Benjamin Becker, 45.º do ranking, que passou pelo português Gastão Elias em dois sets: 6/3 e 6/2.

Se Wawrinka foi surpreendido, o cabeça de chave número 4, Milos Raonic, passou para a segunda rodada. O canadense não teve maiores dificuldades para eliminar o norte-americano Steve Johnson, 41.º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em uma hora e meia de partida.

Para avançar, Raonic contou com seu potente saque e disparou 12 aces. Com a vitória, o canadense terá pela frente na segunda rodada o norte-americano Donald Young, número 69 do mundo, que se classificou ao passar pelo argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Ainda nesta terça-feira, o croata Ivo Karlovic, oitavo cabeça de chave, derrotou o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Ele duelará na segunda rodada com o francês Kenny de Schepper, que surpreendeu o argentino Federico Delbonis e avançou em dois sets: 7/6 (7/3) e 7/5.