CBT anuncia que Brasil x Bélgica na Copa Davis será em Uberlândia

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta terça-feira que o confronto entre Brasil e Bélgica, pela fase qualificatória da nova Copa Davis, será disputado na cidade mineira de Uberlândia. O duelo está marcado para os dias 1 e 2 de fevereiro do próximo ano, valendo vaga para o estágio final da competição.

As partidas entre os tenistas das duas nações serão realizadas no ginásio Arena Tancredo Neves, conhecido como Sabiazinho, que tem capacidade para receber 6 mil pessoas. "O local já foi palco de grandes eventos, como a decisão da Superliga Feminina de Vôlei", lembrou a CBT por meio de comunicado oficial.

A entidade também informou que divulgará no próximo dia 15 as informações sobre vendas de ingressos para este embate entre brasileiros e belgas. O sorteio que determinou este duelo da Davis foi realizado no último dia 26 de setembro, quando também foram definidos os outros 11 confrontos desta fase classificatória da competição.

Os 12 vencedores deste qualificatório vão avançar à fase final do Grupo Mundial da Davis, na qual já estão garantidos os semifinalistas da edição atual do evento (Croácia, França, Espanha e Estados Unidos), além de Argentina e Grã-Bretanha, que ganharam convites da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Os 12 perdedores desta fase classificatória vão disputar os chamados zonais dos seus respectivos continentes. Além de Brasil x Bélgica, o estágio qualificatório para a disputa derradeira da Davis terá os duelos Usbequistão x Sérvia, Austrália x Bósnia Herzegovina, Índia x Itália, Alemanha x Hungria, Suíça x Rússia, Casaquistão x Portugal, República Checa x Holanda, Colômbia x Suécia, Áustria x Chile, Canadá x Eslováquia e China x Japão.

Todos estes confrontos serão disputados em uma melhor de cinco partidas, sendo quatro delas de simples e uma de duplas, assim como já ocorre no tradicional formato da Davis realizada até este ano. Agora, porém, os jogos terão no máximo três sets, e não mais cinco, como ocorre atualmente.

Essa será a quarta vez que o Brasil terá pela frente a Bélgica na Davis, sendo que o país europeu levou a melhor nos três confrontos anteriores. O primeiro deles foi em 1960, em Bruxelas, onde os donos da casa triunfaram por 3 a 2. O segundo ocorreu em 1993, quando os brasileiros perderam o direito de sediar o duelo e caíram por 3 a 1, novamente em Bruxelas. Já o último embate entre as nações na competição ocorreu em 2016, em Ostend, novamente em solo belga, com triunfo dos mandantes por 4 a 0.

A fase final da Davis está prevista para acontecer entre os dias 18 e 24 de novembro do ano que vem, em Madri, que também abrigará a disputa pelo título em 2020.