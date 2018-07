CBT anuncia retorno do torneio da WTA para o Brasil em 2013

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Tênis anunciou nesta sexta-feira que o País voltará a sediar um torneio da WTA, a Associação de Tênis Feminino, em 2013. A CBT deverá definir até julho onde e quando será disputada a competição. A data ainda precisará ser confirmada pela WTA, que também apontar o piso mais apropriado para o torneio.

A entidade brasileira confirmou o retorno do torneio ao País, após 11 anos, ao concluir as negociações para compra dos direitos que pertenciam ao Torneio de Marbella, da Espanha. A WTA ainda vai definir em qual piso será disputada a competição nacional. O acerto foi feito em Miami, com a presença do presidente da CBT, Jorge Lacerda.

"Já estávamos negociando com a WTA e tivemos todas as aprovações necessárias para voltarmos a dar este presente ao tênis feminino do Brasil", afirmou o dirigente, que já projeta os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. "Uma das metas da nossa gestão é fazer o tênis feminino crescer aproveitando os Jogos do Rio e este torneio vai acrescentar muito ao nosso projeto, vai ser fundamental para termos sucesso".

Sem representantes de destaque no tênis profissional, a CBT aposta na jovens Bia Maia, de 15 anos, e Laura Pigossi, de 18, para a Olimpíada. Bia integra o Projeto Olímpico Rio-2016 em parceria com o técnico Larri Passos, Gustavo Kuerten e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). As duas tenistas estão entre as 30 melhores no ranking juvenil.

Entre as profissionais, a mais bem colocada no ranking da WTA é Roxane Vaisemberg, na 246ª posição. Teliana Pereira ocupa a 289ª colocação. No tênis masculino, o País já sedia o Brasil Open, torneio de nível ATP 250, em fevereiro.