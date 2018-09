CBT busca apoio local para definir sede de duelo com a Bélgica na Copa Davis

Após quase três anos, o Brasil vai voltar a receber um duelo da Copa Davis em casa. Será contra a Bélgica, nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2019, pela fase qualificatória da reestruturada competição entre países. E a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) já procura por uma sede.

De acordo com o presidente Rafael Westrupp, a entidade vai procurar por um "apoio local" para decidir sobre o local do confronto que valerá vaga na fase principal da Davis, em novembro, em sede única. O dirigente não revelou o nome das cidades que já teriam demonstrado interesse em receber as partidas.

"Já temos algumas cidades que se candidataram para sediar. Agora teremos a avaliação do capitão [João Zwetsch] para atender às condições técnicas para o nosso time. A CBT precisará manter um nível de organização de alto padrão e isso tem um custo financeiro. Então, temos que encontrar o equilíbrio de fechar a conta, buscar um apoio local nessas cidades, e atender a parte técnica que o capitão solicitar", afirma Westrupp.

Ele reiterou compromisso de atender as necessidades dos jogadores e da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). "A CBT está preparada para montar a melhor estrutura, para que os nossos jogadores só se preocupem em jogar e tentar ganhar. Logicamente, vamos jogar contra uma grande equipe, mas contamos que o fator casa possa ser um diferencial para termos a revanche desse último confronto de 2016."

Será o quarto confronto entre brasileiros e belgas na Davis. E o time nacional nunca venceu o rival. O time europeu levou a melhor nos confrontos disputados em 1960, 1993 (o Brasil perdeu o mando de campo na disputa) e 2016.

"A Bélgica é uma grande equipe. A última vez que nós jogamos contra eles foi fora de casa, em setembro de 2016. Eles dominaram o confronto, mas eu entendo que é um novo momento, um novo formato, será melhor de três sets em dois dias. Nossos duplistas estão em um grande momento. E jogar em casa, decidindo as condições e contando com o apoio do público, é um fator muito positivo e pode ser um diferencial grande para buscar essa vitória", projeta o presidente da CBT.

A fase qualificatória da nova Davis terá formado semelhante ao dos Zonais, com disputas em apenas dois dias e jogos de melhor de três sets. O vencedor do duelo vai garantir uma das 18 vagas da fase final da competição, em novembro.