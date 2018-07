Cecchinato bate Pella, é campeão em Umag e conquista o seu 2º título na ATP

O italiano Marco Cecchinato confirmou favoritismo neste domingo ao vencer o argentino Guido Pella por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), e conquistar o título do Torneio de Umag, ATP 250 realizado em quadras de saibro na Croácia.

Terceiro cabeça de chave da competição e atual 27º tenista do ranking mundial, Cecchinato, de 25 anos, garantiu o seu segundo troféu na elite profissional após ter faturado o Torneio de Budapeste, em abril, na Hungria.

Depois disso, ele ainda surpreendeu e fez história ao eliminar Novak Djokovic em Roland Garros, em Paris, e se tornar o primeiro italiano a avançar às semifinais de um Grand Slam em 40 anos. Este troféu em Umag também o fará subir para a 22ª posição do ranking da ATP, que será atualizado nesta segunda-feira.

Já Pella, atual 72º tenista do mundo, pela primeira vez jogou a decisão de um torneio da elite da ATP, mas não conseguiu surpreender neste domingo após ter eliminado nas semifinais o holandês Robin Haase, algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva na estreia e atual 38º colocado do ranking, com uma vitória por 2 sets a 1.

NEWPORT

Também neste domingo, o norte-americano Seteve Johnson conquistou o título do Torneio de Newport, nos Estados Unidos, ao derrotar na final do ATP 250 realizado em quadras de grama o indiano Ramkumar Ramanathan por 2 sets a 1, com 7/5, 3/6 e 6/2.