Checa e italiana decidem o título do Torneio de Linz

Sem a presença das maiores favoritas ao título - casos da canadense Eugene Bouchard, da sérvia Ana Ivanovic e da eslovaca Dominika Cibulkova -, a checa Karolina Pliskova e a italiana Camila Giorgi disputarão neste domingo a decisão do Torneio de Linz, na Áustria, disputado em quadras rápidas. Neste sábado, nas semifinais, apenas a tenista da República Checa teve trabalho para vencer.

Atual número 30 do ranking mundial da WTA e cabeça de chave número 7, Pliskova teve que se superar para ganhar de virada da alemã Anna Lena Freidsam por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3. A checa tenta neste domingo o seu terceiro título na carreira - ganhou antes em Seul (Coreia do Sul), neste ano, e em Kuala Lumpur (Malásia), em 2013.

Já Camila Giorgi, que busca a sua primeira conquista no circuito profissional - foi vice neste ano em Katowice, na Polônia -, passou sem dificuldades pela compatriota Karin Knapp por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Este será o segundo confronto direto entre Pliskova e Giorgi na história. Nesta temporada, no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a tenista checa levou a melhor com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

NO JAPÃO - Grande favorita ao título do Torneio de Osaka, a australiana Samantha Stosur vem confirmando os prognósticos. Neste sábado, pelas semifinais da competição japonesa disputada em quadras rápidas, a atual número 18 do mundo derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. "Meu jogo melhorou no segundo set e o dela (da rival) felizmente piorou um pouco e pude ganhar", disse Stosur.

Na final deste domingo, a cabeça de chave número 1 terá pela frente Zarina Diyas, do Cazaquistão, que disputará a sua primeira final no circuito profissional da WTA após ter vencido a tailandesa Luksika Kumkhum por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

NA CHINA - Para decepção da torcida local, a suíça Belinda Becic e a norte-americana Alison Riske, respectivas terceira e sexta cabeças de chave, disputarão neste domingo o título do Torneio de Tianjin, competição realizada em quadras rápidas. Isso porque as duas derrotaram nas semifinais, neste sábado, duas representantes chinesas.

No primeiro jogo do dia, Riske não tomou conhecimento de Saisai Zheng e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. O detalhe é que o game vencido pela chinesa só aconteceu depois que a norte-americana já vencia a partida por 6/0 e 4/0 no segundo set.

Na sequência, Becic eliminou Shuai Peng, segunda cabeça de chave e maior esperança de título para a China. A suíça nem precisou jogar muito, já que a chinesa sentiu fortes dores nas costas e abandonou a partida ainda no primeiro set, quando o placar lhe era desfavorável em 3 a 1.

Caso conquiste o título neste domingo, Becic se tornará a segunda jogadora mais jovem a conquistar um torneio da WTA - a suíça tem 17 anos, 7 meses e dois dias. A recordista é a austríaca Tamira Paszek, que em 2006 faturou o Torneio de Portoroz, na Eslovênia, com 15 anos, 9 meses e 18 dias.