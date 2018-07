Checa Karolina Pliskova é campeã de WTA sul-coreano A checa Karolina Pliskova conquistou neste domingo o título do Torneio de Seul, disputado em quadras rápidas e com premiação de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 1,19 milhão). Na decisão, a número 39 do mundo e cabeça de chave número 2 derrotou a norte-americana Varvara Lepchenko, quinta cabeça de chave e 43ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2, em 2 horas e 11 minutos.