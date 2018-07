Checa Kvitova abre final da Fed Cup contra a Rússia; Sharapova encara Pliskova

Na sequência dos duelos desta sexta-feira, será a vez da maior esperança russa entrar na quadra coberta de piso rápido escolhida pelas checas. Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo e atualmente na quarta colocação do ranking, enfrenta Karolina Pliskova, que ocupa o 11.º lugar na lista.

A final da Fed Cup é disputada em uma série melhor-de-cinco jogos. O domingo será aberto com o duelo mais esperado por todos entre Kvitova e Sharapova. Na sequência, se necessário, Pliskova medirá forças contra Pavlyuchenkova. Em um eventual empate, o título será decidido no confronto de duplas: as checas Lucie Safarova e Barbora Strycova encaram as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina.

Na lista de títulos, a República Checa, que é a atual campeã, leva vantagem sobre a Rússia, se levar em conta o período em que o país estava anexado à Eslováquia e formava a Checoslováquia. São 8 taças, sendo cinco quando os dois países, hoje separados, formavam uma só nação. As russas, que não ganham a competição desde 2008 - foram vice em 2011 e 2013 - possuem 4 conquistas.