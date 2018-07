Checas batem australianas e são campeãs do US Open

Este é o segundo título de um torneio do Grand Slam da dupla checa, pois em 2011 Hlavackova e Hradecka foram campeãs em Roland Garros. No ano passado, elas disputaram a final do US Open, mas acabaram sendo derrotadas pelas italianas Sara Errani e Roberta Vinci.

Na campanha vitoriosa nesta edição do US Open, elas eliminaram nas semifinais as irmãs norte-americanas Venus e Serena Williams. Em 2012, as checas foram batidas pelas tenistas dos Estados Unidos nas decisões de Wimbledon e da Olimpíada de Londres."Foi um grande bônus bater as irmãs Williams, porque é algo especial que não tínhamos feito em nossas carreiras ainda", disse Hlavackova.

Além do título feminino de duplas, Hlavackova deixa o US Open também como campeã de duplas mistas, ao lado do bielo-russo Max Mirnyi. Uma tenista não conquistava tal feito desde o US Open de 2008 - naquela oportunidade, a zimbabuana Cara Black faturou os títulos com a norte-americana Liezel e o indiano Leander Paes.