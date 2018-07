Checas são campeãs da Fed Cup com vitória de Petra Kvitova

A República Checa faturou neste domingo o título da Fed Cup, a principal competição por equipes do tênis feminino, com Petra Kvitova sendo a heroína da conquista. Neste domingo, no terceiro jogo da série decisiva, realizada em Praga, ela superou uma batalha para fazer 3 a 0 no confronto.

Numa partida que durou quase três horas, a número 4 do mundo e dona de dois títulos de Wimbledon derrotou a alemã Angelique Kerber, décima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/4, fazendo a festa dos torcedores checos na Arena 02.

As duas tenistas oscilaram bastante na partida deste domingo. Kerber chegou a abrir 4/2 no primeiro set, mas permitiu a reação de Kvitova, que venceu a parcial no tie-break. Embalada, a checa fez 3/0 no segundo set, ficando muito próxima de assegurar a conquista, mas dessa vez foi ela quem sofreu a virada, perdendo a parcial por 6/4.

Já no terceiro set, Kerber abriu 3/0, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Kvitova ganhou cinco games seguidos, fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1. Assim, fez 3 a 0 na série decisiva, pois a República Checa havia vencido os dois jogos do sábado, quando a própria Kvitova passou por Andrea Petkovic e Lucie Safarova superou Kerber, ambas em dois sets.

O título assegurado neste domingo foi oitavo da República Checa, sendo o terceiro desde a separação da Checoslováquia - os outros foram conquistados em 2011 e 2012 -, o que deixa o país como segundo maior vencedor do torneio, atrás dos 17 dos Estados Unidos e à frente dos sete da Austrália. Já a Alemanha, que disputou sua primeira decisão em 22 anos, segue com dois títulos da Fed Cup.