Checo Tomas Berdych bate francês na estreia no Torneio de Dubai

DUBAI - O checo Tomas Berdych confirmou o seu favoritismo e estreou com vitória no Torneio de Dubai, disputado em quadras rápidas e que dá 500 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta segunda-feira, o número 7 do mundo derrotou o francês Jereme Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em partida que foi paralisada pela chuva.

Cabeça de chave número 3, o checo conseguiu duas quebras de serviço para vencer o primeiro set. Na segunda parcial, porém, perdia por 2/0 quando o jogo foi interrompido pela chuva por 28 minutos. Quando o duelo foi retomado, Berdych voltou melhor e venceu seis games consecutivos para vencer o jogo em 1 hora e 6 minutos.

Berdych tem apresentado bom desempenho em 2011, tendo chegado ao menos às quartas de final dos quatro torneios que disputou. Seu adversário nas oitavas de final em Dubai sairá do duelo entre o russo Nikolay Davydenko e o espanhol Guillermo García-Lopez.

Cabeça de chave número 8, Ernests Gulbis bateu o alemão Michael Berrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 33 minutos. O tenista letão converteu dois dos sete break points que teve e salvou os três do seu oponente, além de ter feito dez aces.

O triunfo desta segunda-feira encerrou uma sequência de três tropeços de Gulbis na temporada, eliminado nas semifinais do Torneio de Sydney e na primeira rodada do Aberto da Austrália e do Torneio de Marselha. Seu próximo oponente sairá do duelo entre o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o local Omar Awadhy.

O croata Ivan Ljubicic, vice-campeão do Torneio de Dubai em 2005, foi eliminado na sua estreia. Machucado, o cabeça de chave número 5 abandonou o duelo contra Sergei Bubka Jr., filho do ex-saltador Bubka, quando perdia o segundo set por 1/0 após ser batido na primeira parcial por 6/1.

Na segunda rodada, Bubka vai duelar com o francês Richard Gasquet, semifinalista em Dubai em 2009, que derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Dois tenistas alemães avançaram nesta segunda-feira. Philipp Petzschner bateu o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 e 6/2, e Florian Mayer superou o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já o checo Lukas Rosol bateu o eslovaco Karol Beck (7/6 e 6/3).