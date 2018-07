Chela bate Querrey e conquista título de Houston

Com a conquista, Chela, que já esteve entre os 20 melhores ranqueados na lista da ATP, receberá 250 pontos. Além disso, o tenista argentino encerrou um jejum, já que não levantava um troféu desde 2007, quando foi campeão do Torneio de Acapulco, no México. Agora, ele possui cinco conquistas na carreira.

Na final deste domingo, Chela sofreu com o potente saque de Querrey. No primeiro set, foram quatro aces do norte-americano, que conseguiu duas quebras de serviço contra uma do argentino. Na segunda parcial, Querrey fez mais sete aces, mas Chela reagiu e com uma quebra de serviço venceu a parcial por 6/4, empatando a partida.

O sul-americano foi melhor no terceiro set, neutralizando o saque do adversário, e conseguiu duas quebras de serviço contra apenas uma de Querrey. Assim, Chela triunfou por 6/3 e conquistou o título do Torneio de Houston, frustrando a torcida local.