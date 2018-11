Chinesa atropela Muguruza e faz final com australiana no Torneio de Zhuhai

Dona de títulos em Roland Garros e Wimbledon, a espanhola Garbiñe Muguruza foi atropelada neste sábado pela chinesa Qiang Wang na semifinal do Torneio de Zhuhai, na China. Em 1h11min, a 22ª do ranking superou a 17ª ao ceder apenas dois games no placar, fechado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Com o resultado, a tenista da casa assegurou vaga na final daquele que é considerado o "lado b" do WTA Finals, que reuniu as oito melhores da temporada em Cingapura, no fim do mês passado. Das seis tenistas que competem na China, Muguruza é a que mais títulos tem, e de maior expressão, além de ter ocupado a liderança do ranking.

Nada disso, porém, pesou neste sábado. Wang disparou sete aces e venceu até 85% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Ela aproveitou a irregularidade da rival em quase todos os fundamentos para obter cinco quebras de saque, sendo três delas seguidas, na segunda parcial do jogo.

Na final, a tenista anfitriã vai enfrentar a australiana Ashley Barty, que avançou à decisão ao superar a alemã Julia Görges, atual campeã do torneio. Atual 19ª do mundo, Barty superou a 14ª por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/3 e 6/2, em 1h47min de confronto.

Apesar de o calendário da WTA ainda contar com três torneios menores, até o fim da temporada definitivo, a competição em Zhuhai é a última do ano que conta com tenistas de maior importância no circuito.