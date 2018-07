Chinesa surpreende e elimina Radwanska na 2ª rodada do US Open

Quarta cabeça de chave do US Open e atual quinta tenista do ranking mundial, Agnieszka Radwanska decepcionou nesta quarta-feira ao ser eliminada já na segunda rodada do Grand Slam realizado em Nova York. A tenista polonesa foi superada pela chinesa Shuai Peng, que surpreendeu ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Hoje na 39ª posição do ranking da WTA, a jogadora oriental assim avançou à terceira rodada nos Estados Unidos e terá como próxima adversária a italiana Roberta Vinci, que nesta quarta derrotou a romena Irina-Camelia Begu por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4 e 6/1.

Embora tenha surpreendido, Peng bateu Radwanska pela segunda vez em uma edição do US Open. Na única vitória anterior sobre a polonesa, a chinesa eliminou a rival do Grand Slam em 2010, quando, em outro jogo válido pela segunda rodada, ganhou por 2 sets a 1.

Radwanska, entretanto, levou a melhor em outros três duelos entre as duas tenistas. Primeiro no Torneio de Indian Wells de 2008 e depois em outras duas partidas válidas por um Grand Slam: uma em Wimbledon em 2009 e outra no Aberto da Austrália de 2011, sempre com triunfos por 2 sets a 1.

Neste novo duelo entre as duas, Radwanska chegou a quebrar o saque de Peng por uma vez no primeiro set, mas a chinesa converteu os dois break points cedidos pela polonesa para garantir a vantagem inicial de 6/3. Já na segunda parcial, desta vez sem ter o serviço quebrado, a chinesa aproveitou uma de três chances de ganhar games no saque da rival para aplicar o 6/4 que liquidou a partida.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta-feira na chave feminina do US Open, a francesa Alize Cornet também avançou à terceira rodada ao vencer a eslovaca Daniela Hantuchova por duplo 6/3. A sua próxima adversária será a vencedora da partida entre a checa Lucie Safarova e a chinesa Saisai Zheng, também programada para esta quarta.