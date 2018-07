Chinesa vence 3 jogos no mesmo dia e é campeã em simples e duplas em Tianjin

A tenista chinesa Shuai Peng precisou superar uma "maratona" neste domingo para conquistar seu primeiro título da carreira. Aos 30 anos, ela brilhou diante de sua torcida ao vencer nada menos que três jogos no mesmo dia. Como consequência, faturou dois troféus neste domingo, na chave de simples e de duplas do Torneio de Tianjin, cidade onde mora. Curiosamente, Peng entrou na competição como convidada, por ser apenas a 182ª colocada do ranking da WTA.

A tenista da casa precisou enfrentar esta sequência de jogos porque o mau tempo atrapalhou a programação de sábado. Quando a chuva caiu, Peng duelava com Danka Kovinic, de Montenegro, na semifinal. A chinesa Peng vencera o set inicial por 6/3, mas perdera a parcial seguinte por 7/5. No terceiro e decisivo set, o duelo estava empatado em 3/3.

Neste domingo, o jogo foi retomado e Peng não deu chances para sustos. Fechou o set final por 6/3 e garantiu seu lugar na final. Sua adversária foi a norte-americana Alison Riske, que surpreendeu a experiente e favorita Svetlana Kuznetsova, da Rússia.

Riske venceu a segunda cabeça de chave por 6/4, 5/7 e 6/4, em duelo disputado desde o início neste domingo. Com o revés, Kuznetsova se complicou na briga por uma das oito vagas no Masters da WTA, que reunirá as melhores tenistas da temporada, a partir do dia 23, em Cingapura.

Na final, com menor desgaste físico, Peng foi soberana e fechou o jogo em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Foi a redenção da veterana chinesa, que já tinha seis vice-campeonatos e nenhum título no circuito profissional. Peng tinha como melhor resultado da carreira até então a semifinal do US Open de 2014.

A chinesa, porém, não brilhou apenas na chave de simples. Ela também levantou o troféu nas duplas, ao lado da norte-americana Christina McHale. Juntas, elas derrotaram na final a polonesa Magda Linette e a local Yifan Xu por 7/6 (10/8) e 6/0, selando um dia marcante na carreira de Shuai Peng.