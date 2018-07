Chinesas avançam na estreia no Torneio de Varsóvia

Na Li, que parou nas quartas de final do Torneio de Madri, vai medir forças com a polonesa Katarzyna Piter, que bateu a compatriota Marta Domachowska, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/5.

Cabeça de chave número 5 em Varsóvia, a chinesa Jie Zeng avançou às oitavas de final ao bater a bielo-russa Olga Govortsova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 7/5. Agora, ela vai duelar com a italiana Tathiana Garbin, que bateu a checa Iveta Benesova (6/3 e 6/4).

A francesa Marion Bartoli, cabeça de chave número 4, foi eliminada na sua estreia no Torneio de Varsóvia. Ela foi superada pela checa Klara Zakopalova por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2, que agora vai enfrentar a húngara Greta Arn, que passou pela croata Petra Martic(7/5, 6/7 (5/7) e 6/3).

Cabeça de chave número 8, a norte-americana Melanie Oudin foi massacrada na estreia pela eslovaca Magdalena Rybarikova, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. Nas oitavas de final, Rybarikova vai duelar com a italiana Sara Errani, que bateu a sérvia Bojana Jovanovski por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki conheceu a sua adversária na estreia no Torneio de Varsóvia. Cabeça de chave número 1 na Polônia, ela vai enfrentar a eslovena Polona Hercog, que superou a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Já a russa Elena Dementieva, segundo favorita no torneio polonês, vai estrear contra a búlgara Tsvetana Pironkova, que superou a canadense Aleksandra Wozniak por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 e 6/1.