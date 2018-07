Christina McHale vence japonesa e será 1ª rival de Serena Williams em Miami

Atual 56ª colocada do ranking mundial, McHale enfrentará a tenista número 1 da WTA pela primeira vez em sua carreira, sendo que as duas poderiam ter medido forças nas oitavas de final do Torneio de Roma, no ano passado, mas Serena desistiu de disputar o confronto por causa de uma lesão no cotovelo direito.

Venus Williams, irmã mais velha e três vezes campeã em Miami, também soube nesta quarta-feira qual será a sua primeira rival nesta edição da competição. Décima cabeça de chave, ela irá enfrentar a russa Elena Vesnina, que na estreia passou pela eslovaca Jana Cepelova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Já a canadense Eugenie Bouchard, ex-Top 10 do ranking mundial e hoje a 45ª colocada, decepcionou ao ser eliminada já na estreia pela checa Lucie Hradecka, 85ª tenista do mundo, que venceu por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/2, e se credenciou para encarar na segunda rodada a italiana Roberta Vinci, nona cabeça de chave.

A espanhola Carla Suárez Navarro, finalista em Miami no ano passado e cabeça de chave número 6 desta edição do torneio norte-americano, também conheceu nesta quarta qual será a sua adversária de estreia. Trata-se da tenista da casa Coco Vandeweghe, que eliminou a sua compatriota Samantha Crawford com parciais de 6/4 e 7/5.

Em outros jogos disputados nesta quarta-feira em Miami, as norte-americanas Irina Falconi e Vania King, as alemãs Carina Witthoeft e Julia Goerges, a romena Irina-Camelia Begu, a holandesa Kiki Bertens, a checa Kristyna Pliskova, a húngara Timea Babos, a britânica Heather Watson, as francesas Alize Cornet e Caroline Garcia, a belga Yanina Wickmayer e a eslovaca Dominika Cibulkova também estrearam com vitória.