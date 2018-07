Chung supera Rublev e conquista título de torneio para jovens destaques da ATP

O sul-coreano Hyeon Chung confirmou sua surpreendente semana neste sábado e faturou o título do Torneio Next Gen ATP Finals, disputado em Milão com a participação de jovens revelações do tênis profissional de até 21 anos.

Com exatos 21 e 54º do ranking, Chung surpreendeu na decisão o russo Andrey Rublev, de 20 anos e 37º do mundo. O triunfo foi por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/4 (5/7), 4/3 (7/2), 4/2 e 4/2 - a ATP está testando no torneio uma parcial alternativa.

Chung, inclusive, já havia derrotado Rublev durante a fase de grupos da competição. Assim, ele encerrou a competição invicto, com cinco vitórias, e levou uma premiação de US$ 390 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

Embora não conte pontos para o ranking da ATP, a conquista serviu para coroar o promissor ano de Chung. O jovem tenista começou a temporada como número 104 do mundo e ganhou importantes posições até faturar o título do Torneio Next Gen ATP Finals.

Ainda neste sábado, estava prevista uma decisão pelo terceiro lugar entre o croata Borna Coric e o russo Daniil Medvedev. Mas Coric desistiu da disputa e Medvedev ganhou por W.O..