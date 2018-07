Chuva adia 30 jogos em Wimbledon e atrasa programação

A chuva provocou o adiamento de 30 jogos de Wimbledon que estavam programados para acontecer nesta terça-feira, em Londres, já no segundo dia de disputas das chaves principais masculina e feminina de simples do Grand Slam. Dezesseis destes confrontos sequer puderam ser iniciados, enquanto outros 14 foram interrompidos enquanto estavam em andamento.

O torneio masculino foi menos prejudicado do que o feminino, pois a maior parte das partidas acabou sendo finalizada antes de o mau tempo forçar a paralisação da programação. Foram oito duelos que terão sua continuidade realizada nesta quarta entre os homens, enquanto outros seis entre as mulheres também serão concluídos no mesmo dia após terem sido iniciados nesta terça.

Entre os jogos que tiveram de parar entre os homens, dois deles envolviam a participação do austríaco Dominic Thiem e do checo Tomas Berdych, respectivos oitavo e décimo cabeças de chave. Berdych liderava o duelo contra Ivan Dodig por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 5/7, 6/1 e 4/1, quando o jogo precisou parar na quarta parcial. Já Thiem perdia o primeiro set por 2/1 para o alemão Florian Mayer quando a sua partida foi suspensa.

Já na chave feminina, cuja programação estava mais atrasada do que a masculina, foi possível a disputa de dois jogos enquanto o tempo já estava ruim por causa do teto retrátil da quadra central. Em um deles, a russa Svetlana Kuznetsova confirmou a condição de 13ª cabeça de chave ao bater a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-líder do ranking mundial, com parciais de 7/5 e 6/4. Em seguida, no mesmo local, a norte-americana CoCo Vandeweghe estreou derrotando a ucraniana Kateryna Bondarenko por 6/2 e 7/6 (7/3).

Por causa da chuva, a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave e finalista de Wimbledon em 2012, sequer pôde dar início ao seu jogo de estreia diante da ucraniana Kateryna Kozlova. O mesmo ocorreu com a checa Petra Kvitova, bicampeã do Grand Slam inglês e décima pré-classificada, que iria encarar a romena Sorana Cirstea.

Já antes de a chuva aparecer, a italiana Roberta Vinci, sexta cabeça de chave, sofreu, mas passou pela norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1, com 6/2, 5/7 e 6/3, e se credenciou para encarar na segunda rodada a chinesa Yingying Duan, que em outro duelo do dia bateu a checa Kristyna Pliskova, também por 2 sets a 1.

A britânica Tara Moore, a checa Katerina Siniakova, a francesa Caroline Garcia, a húngara Timea Babos, a russa Elena Vesnina e a casaque Yulia Putintseva também venceram em jogos que puderam ser encerrados antes de o tempo piorar em Londres nesta terça.