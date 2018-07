Chuva adia decisão do Torneio de Auckland A forte chuva que atinge sobre Auckland neste sábado fez com que a decisão do Torneio de Auckland, entre a italiana Flavia Pennetta e a chinesa Jie Zheng, fosse adiada para o próximo domingo, às 11h pelo horário local (0h em Brasília). De acordo com os organizadores, caso a chuva persista, a final será transferida para uma quadra coberta.