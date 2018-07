Chuva adia definição da semifinal de Soares nas duplas em Queen's

A semifinal de Bruno Soares na chave de duplas do Torneio de Queen's, ATP 500 preparatório para Wimbledon, só será concluída no domingo. Neste sábado, o confronto do brasileiro e do britânico Jamie Murray com o croata Marin Cilic e o polonês Marcin Matkowski foi interrompido quando o segundo set estava próximo de ser definido por causa da chuva em Londres.

Soares e Murray foram facilmente batidos no primeiro set, por 6/1. Mas eles lideravam a segunda parcial por 5/3 quando o duelo foi adiado. Naquele momento, o nono game estava empatado em 40/40. Ou seja, o brasileiro e o britânico estavam a um ponto de fecharem o set e forçarem o match tie-break, mas também a um de perderem o serviço.

Soares e Murray foram campeões em Stuttgart, em outro evento disputado em quadras de grama, na semana passada. Agora, tentarão repetir a dose neste domingo. E em caso de vitória na semifinal, vão encarar na decisão os franceses Edouard Vasselin e Julien Benneteau.

SIMPLES

Além de participar da semifinal de duplas, Cilic também entrou em quadra neste sábado pelo torneio de simples de Queen's e teve êxito. Campeão do evento londrino em 2012, quando o argentino David Nalbandian foi desclassificado na decisão, o número 7 do mundo avançou à final ao vencer o luxemburguês Gilles Muller, 26º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4, em 2 horas e 16 minutos.

O duelo foi complicado para Cilic, que encarou um tenista confiante e embalado - Muller foi campeão na última semana em Hertogenbosch - e que disparou 22 aces, dois a mais do que o croata.

Na decisão, Cilic vai duelar com o espanhol Feliciano Lopez, número 32 do mundo, que superou o búlgaro Grigor Dimitrov, o 11º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2.

Essa será a segunda final consecutiva de Lopez, que vem de vice-campeonato em Stuttgart e soma cinco títulos na sua carreira. Já Cilic possui 17 troféus.