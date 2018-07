Chuva adia estreia de Venus Williams no Torneio de Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - A chuva atrapalhou a programação desta segunda-feira no Torneio de Florianópolis, competição de elite do tênis feminino que entrou no calendário da WTA nesta temporada. Assim, alguns jogos do dia tiveram que ser adiados para terça na cidade catarinense, inclusive a estreia da norte-americana Venus Williams, cabeça de chave número 1 e principal favorita ao título.

Depois de provocar uma breve paralisação da programação em Florianópolis durante a tarde, a chuva voltou no começo da noite, quando a organização do torneio resolveu adiar definitivamente os jogos que restavam ser disputados pela primeira rodada. Assim, as pessoas que compraram ingresso para ver o torneio nesta segunda-feira poderão utilizar os mesmos nesta terça.

Quando começou a chuva, a brasileira Bia Haddad Maia, que tem apenas 16 anos e é uma das apostas para o futuro do tênis feminino do Brasil, estava em quadra. Diante da norte-americana Chieh-Yu Hsu, ela estava empatando o primeiro set por 1 a 1, num jogo que será retomado nesta terça-feira. Situação idêntica viveram a espanhola Garbine Muguruza e a alemã Kristina Barrois.

Assim, a estreia de Venus Williams, ex-número 1 do mundo (ocupa hoje a 20ª colocação no ranking), ficou para acontecer nesta terça-feira, diante da croata Mirjana Lucic-Baroni. Nos jogos realizados nesta segunda, destaque para a eliminação da casaque Yaroslava Shvedova, segunda cabeça de chave em Florianópolis, que perdeu para a húngara Melinda Czink por 2/6, 6/4 e 6/2.