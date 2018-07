Chuva adia final do Challenger de Bogotá para segunda

O duelo começou a ser disputado no início da tarde deste domingo. Porém, começou a chover quando Falla ganhava por 4/3 e ia sacar no oitavo game do primeiro set. Depois de uma espera de quatro horas, o juiz decidiu adiar a partida.

O tempo ruim já havia atrapalhado as primeiras rodadas e afetou a final, que atraiu um grande publico à quadra central do Clube Los Lagartos de Bogotá. O torneio tem premiação de US$ 150 mil e dá 120 pontos no ranking da ATP.