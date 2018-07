Chuva adia final do Torneio de Sydney para domingo A final do Torneio de Sydney, que estava programada para ser disputada neste sábado, precisou ser adiada por conta da chuva que atingiu a cidade australiana. Assim, a decisão do torneio, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP e serve como preparação para o Aberto da Austrália, foi remarcada para domingo, às 10 horas locais.