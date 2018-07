Chuva adia jogos de Murray e Monfils em Roland Garros

Quarto favorito no saibro parisiense, Murray já havia vencido o primeiro set diante do argentino Juan Ignacio Chela por 6/2 e empatava na segunda parcial por 3/3. Já Monfils, cabeça número 13, passava sufoco contra o italiano Fabio Fognini. Os tenistas empatavam por 5/5 no quinto set após Monfils abrir 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e Fognini empatar com parciais de 7/5 e 6/4.

Além de Murray e Monfils, outros dois favoritos também tiveram seus jogos adiados. O norte-americano John Isner, 17.º cabeça, perdeu o primeiro set para o suíço Marco Chiudinelli por 7/6 (7/3) e empatava a segunda parcial por 5/5. Já o cipriota Marcos Baghdatis, 25.º favorito, vencia o espanhol Marcel Granollers por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/5.

Nos jogos que não foram atrapalhados pela chuva, o russo Mikhail Youzhny venceu o eslovaco Lukas Lacko por 3 sets a 1 (6/7 (8/10), 6/3, 6/3 e 6/2) e encara agora o sérvio Viktor Troicki, que eliminou o australiano Carsten Ball por 3 a 0 (6/4, 6/3 e 6/3). O suíço Stanislas Wawrinka bateu o alemão Andreas Beck por 3 a 0 (6/1, 6/4 e 6/4) e espera pelo vencedor da partida entre Monfils e Fognini.

O checo Tomas Berdych, que recentemente eliminou Federer no Masters de Miami, passou pelo francês Edouard Roger-Vasselin por 3 sets a 0 (7/5, 6/1 e 6/4) e aguarda o ganhador do jogo entre Isner e Chiudinelli. Já o número 1 do mundo teve o seu adversário definido. Federer vai encarar na terceira rodada o alemão Julian Reister, que eliminou o belga Olivier Rochus por 3 a 0 (6/2, 6/2 e 7/6 (7/5)).