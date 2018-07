Chuva adia jogos de Serena e Nadal em Roland Garros

A proteção sobre as quadras foi retirada no meio da tarde parisiense, fazendo com que os organizadores tivessem a esperança de que a maioria dos jogos programados sejam realizados, mesmo com a previsão de mais chuva nesta quinta-feira.

Mesmo assim, seis partidas de simples de 16 jogos de duplas foram adiadas. Entre os confrontos que serão realizados apenas na sexta-feira estão o duelo de Nadal com Horacio Zeballos e a partida entre Serena e Julia Goerges. Ainda estão marcados para esta quinta-feira os jogos da tetracampeã Justine Henin, de Maria Sharapova, Novak Djokovic e Andy Roddick.

A chuva já havia atrapalhado a programação de Roland Garros na quarta-feira, com a paralisação das partidas três vezes, a maior delas por 1 hora e 30 minutos. Assim, quatro jogos da chave masculina foram suspensas e outras quatro da chave feminina foram adiadas.

Os problemas causados pela chuva devem aumentar a pressão pela modernização de Roland Garros, com a colocação de tetos retráteis nas quadras Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen.