Chuva adia toda programação do Torneio de Newport A chuva incessante neste sábado provocou o adiamento de toda a programação do dia no Torneio de Newport, nos Estados Unidos. Assim, o jogo dos tenistas brasileiros Marcelo Demoliner e André Sá, contra os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, pelas semifinais da chave de duplas, ficou para acontecer neste domingo.