Chuva atrapalha e adia jogo de André Sá na Áustria

Após avançar na estreia em duplas, o mineiro e o croata Mate Pavic entraram em quadra para enfrentar o italiano Daniele Bracciali e o casaque Andrey Golubev. E eles perdiam por 6/3 e 1/1 quando o jogo foi definitivamente interrompido e adiado para quinta-feira. O vencedor do confronto se classifica para as semifinais.

Na chave de simples apenas dois jogos foram concluídos nesta quarta-feira no ATP 250 austríaco, disputado em quadras de saibro. O checo Lukas Rosol, número 43 do mundo, avançou às quartas de final ao vencer o local Andreas Haider-Maurer, 113º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 37 minutos.

Nas quartas de final, Rosol terá pela frente o argentino Maximo Gonzalez. No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o número 104 do mundo venceu o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 97º colocado no ranking, com um duplo 6/4.