Chuva atrapalha, e adia jogo de Marcos Daniel em Zagreb

A partida entre Marcos Daniel e Yuri Schukin, do Casaquistão, será disputada na manhã deste domingo, às 7 horas (horário de Brasília). Este jogo será seguido pela outra semifinal, entre o argentino Federico Del Bonis e o espanhol Santiago Ventura.

A final do torneio será disputada no mesmo dia, a partir das 11 horas. Favorito ao título, Marcos Daniel, atual número 99 do mundo, defende o troféu e também a pontuação conquistada no ano passado para se manter entre os 100 melhores tenistas do ranking.

NICE - O brasileiro Bruno Soares foi eliminado na segunda rodada do qualifying do ATP 250 de Nice, na França, neste sábado. O jogador, que costuma jogar a chave de duplas, perdeu do belga Steve Darcis por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 58 minutos de partida.