Chuva atrapalha programação de Queen´s e semifinal de Murray fica para domingo

No momento em que a tempestade chegou ao complexo do Queen´s Club, Andy Murray enfrentava o sérvio Viktor Troicki e a partida estava empatada por 3 a 3 ainda no primeiro set. Os dois tenistas haviam confirmado os seus serviços nos seis primeiros games.

Número 3 do mundo, Murray busca a sua quarta conquista em Queen´s e o 34.º título da carreira. Em 2015, fazendo uma bom temporada, o tenista britânico já ganhou dois torneios. Já Troicki - que perdeu no último domingo a final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, para o espanhol Rafael Nadal - vai atrás de seu terceiro troféu no circuito da ATP.

Quem passar à decisão terá de encarar, cerca de duas horas depois neste domingo, o sul-africano Kevin Anderson, que derrotou o francês Gilles Simon por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/3. Número 17 do mundo, o tenista da África do Sul busca a terceira conquista na carreira, sendo a primeira na grama.