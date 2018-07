Chuva atrapalha semifinal e Torneio de Tianjin terá rodada dupla no domingo

O mau tempo atrapalhou a programação do Torneio de Tianjin neste sábado e a competição chinesa terá rodada dupla neste domingo, com semifinais e a decisão do título. A chuva teve início quando a local Shuai Peng e Danka Kovinic, de Montenegro, disputavam a primeira semifinal do dia.

Peng vencera o set inicial por 6/3, mas perdera a parcial seguinte por 7/5. No terceiro e decisivo set, o duelo estava empatado em 3/3 quando o mau tempo impediu a continuação da partida. A outra semifinal, entre a russa Svetlana Kuznetsova e a norte-americana Alison Riske, nem chegou a ter início neste sábado.

As duas partidas serão finalizadas no domingo, o que deve gerar uma "maratona" para Shuai Peng. A tenista da casa poderá disputar três jogos no mesmo dia. Isso porque ela pode ter semifinal e final da chave de simples em sequência. E, depois, fará a final de duplas, ao lado da americana Christina McHale.