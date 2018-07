Chuva atrasa dia de Roland Garros; Nadal e Djokovic têm jogos adiados para quarta

Depois de atrapalhar o andamento da partidas do último sábado em Paris, a chuva resolveu voltar a marcar presença e atrasou toda a programação de jogos prevista para esta terça-feira em Roland Garros. Por causa do problema, os duelos que Rafael Nadal e Novak Djokovic fariam neste dia pelas quartas de final da chave do torneio masculino de simples foram adiados e reagendados para acontecer nesta quarta na capital francesa.

A programação inicial previa que Nadal, nove vezes campeão do Grand Slam francês, enfrentaria Pablo Carreño Busta em um confronto de tenistas espanhóis, enquanto o sérvio Djokovic, atual campeão do Grand Slam francês, iria encarar o austríaco Dominic Thiem. As duas partidas estavam marcadas para começar às 10h30 (de Brasília) desta terça, mas sequer puderam ser iniciadas.

Os dois embates foram reprogramados para começar às 6 horas (de Brasília) desta quarta-feira, para quando também estão previstas outras duas partidas válidas pelas quartas de final do torneio masculino de simples. Em jogos marcados para acontecer a partir das 9 horas, o britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, enfrentará o japonês Kei Nishikori, enquanto o suíço Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros em 2015 e terceiro cabeça de chave neste ano, encarará o croata Marin Cilic.

A chuva desta terça-feira impediu a conclusão dentro do horário previsto de duas partidas da chave feminina de simples que foram interrompidas quando estavam no segundo set no saibro de Paris. Em uma delas, a ex-número 1 do mundo Caroline Wozniacki perdia a segunda parcial do duelo contra Jelena Ostapenko, da Letônia, por 5/2, depois de ter vencido a primeira parcial por 6/4 na quadra Suzanne Lenglen.

Já o jogo entre a francesa Kristina Mladenovic e a suíça Timea Bacsinszky foi paralisado quando o segundo set estava empatado em 1/1 na quadra Philippe-Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros. Antes disso, a tenista da casa foi superada por 6/4 na primeira parcial.

Estas duas partidas têm seus términos previstos para acontecerem ainda nesta terça, entre o fim da tarde e o início da noite no horário local. Mas, mesmo que não sejam novamente prejudicadas pela chuva, as partidas correm o risco de serem novamente paralisadas por falta de luz natural.

DUPLAS - Um dos jogos válidos pelas quartas de final do torneio de duplas mistas de Roland Garros também foi interrompido pela chuva nesta terça. E o confronto em questão envolvia o brasileiro Marcelo Demoliner, que faz parceria com a espanhola María José Martínez e vinha vencendo a partida que trava contra a alemã Anna-Lena Groenefeld e o colombiano Robert Farah por 1 set a 0.

Demoliner e Martínez ganharam a primeira parcial por 7/5, antes de a segunda ser paralisada quando estava empatada por 2 a 2.