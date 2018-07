Chuva atrasa jogo de Rogerinho e adia estreia de Federer O primeiro dia de confrontos do US Open não teve como cumprir toda a sua programação normal, em Nova York, por causa da chuva que caiu na noite da última segunda-feira. O fato acabou atrasando o término da partida entre Rogério Dutra Silva e o canadense Vasek Pospisil quando o brasileiro liderava o quarto set por 4 a 0. Antes disso, o tenista do Canadá ganhou as duas primeiras parciais por 6/4 e 6/3, antes de cair por 7/6, com 11/9 no tie-break, no terceiro set.