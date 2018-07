Chuva cancela rodada em Roland Garros e adia jogo de Nishikori

A chuva chegou a dar uma trégua em Roland Garros no decorrer deste domingo, mas acabou cancelando a rodada ao retornar com força no período da tarde. Com o mau tempo, apenas 10 das 32 partidas programadas para o primeiro dia da chave principal puderam ser finalizadas no saibro de Paris.

Tenista mais bem ranqueado a entrar em quadra neste domingo, o japonês Kei Nishikori teve sua partida de estreia interrompida duas vezes pela chuva. Quando parou pela segunda vez, o placar mostrava vitória parcial sobre o italiano Simone Bolelli por 6/1, 7/5 e 2/1. A partida do número seis do mundo será finalizada nesta segunda-feira.

O único jogo que pôde ser finalizado durante a trégua da chuva, no decorrer do dia, foi o triunfo da checa Lucie Safarova, 11ª cabeça de chave, sobre a russa Vitalia Diatchenko por fáceis 6/0 e 6/2. Mais cedo, sua compatriota Petra Kvitova levou um susto, mas venceu em três sets na estreia.

Também venceram na chave feminina a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a taiwanesa Hsieh Su-wei e a suíça Viktorija Golubic. No masculino, avançaram os russos Teymuraz Gabashvili e Andrey Kuznetsov, o holandês Igor Sijsling e os cabeças de chave Nick Kyrgios, da Austrália, e Benoit Paire, tenista da casa.

Além do jogo de Nishikori, outros cinco estavam em andamento neste domingo quando a chuva voltou a paralisar as ações em Roland Garros. Todos devem ser finalizados nesta segunda, caso o mau tempo não volte a atrapalhar a programação. A previsão, contudo, é de mais chuva neste início de semana.