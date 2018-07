Chuva causa adiamento da estreia de Bellucci em Nottingham

Por causa das mudanças na programação, Bellucci fará rodada dupla nesta terça. Ele vai estrear também nas duplas, jogando ao lado do compatriota Marcelo Melo, campeão nas duplas em Roland Garros. Eles vão enfrentar os locais Dominic Inglot e Jamie Murray.

A chuva também adiou a estreia de André Sá nas duplas. Ao lado do australiano Chris Guccione, ele vai encarar os argentinos Juan Monaco e Diego Schwartzman nesta terça. Na chave de simples, a chuva interrompeu quatro partidas e adiou outro duelo, além do que envolve Bellucci.

O sol deve retornar à cidade inglesa nesta terça, favorecendo a sequência do torneio, de nível ATP 250. A possibilidade de retorno da chuva preocupa a organização porque a programação da competição não poderá passar de domingo. No dia seguinte, na vizinha Londres, começarão as disputas das chaves principais de Wimbledon.