Chuva causa adiamento da final de André Sá no Torneio de Bucareste

O mau tempo voltou a atrapalhar a programação do Torneio de Bucareste. Em razão da chuva, a final de duplas, que conta com o brasileiro André Sá, foi adiada de domingo para segunda-feira. Sá chegou a entrar em quadra neste domingo, ao lado do australiano Chris Guccione, mas eles só puderam jogar o primeiro set.

A chuva interrompeu o jogo antes do início da segunda parcial. A primeira fora vencida pelos romenos Florin Mergea e Horia Tecau por 7/5. Inicialmente, o duelo está programado para ser retomado às 9h30 no horário local, equivalente às 3h30 da madrugada deste segunda-feira, no Brasil.

Em sua 27ª final na carreira, André Sá busca o 11º título, o segundo na companhia de Guccione. No ano passado, eles faturaram o troféu na grama de Nottingham, na Inglaterra.

FEMININO

No Torneio de Istambul, a torcida turca pôde comemorar enfim o primeiro título de uma tenista local neste domingo. Foi Cagla Buyukakcay a responsável por levantar as arquibancadas de Istambul ao vencer a montenegrina Danka Kovinic, quinta cabeça de chave, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.

Com o título logo em sua primeira final no circuito profissional, a tenista turca deve dar um salto no ranking da WTA. Deve passar da 118ª para a 82ª colocação.